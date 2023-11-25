Мир 25 ноября 2023, 07:30 Убившего Джорджа Флойда полицейского ранили ножом в тюрьме AP: осужденного по делу Флойда полицейского Шовина тяжело ранили ножом в тюрьме РИА «Новости»

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Осужденный по делу смерти Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин получил тяжелое ранение ножом в тюрьме. Об этом сообщило издание Associated Press.

По данным источника, это произошло в федеральной тюрьме в Аризоне, где Шовин отбывает наказание.

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Пострадавшему бывшему полицейскому помогли сотрудники исправительного заведения, после чего его срочно отправили в госпиталь. Обстоятельства нанесения удара ножом на данный момент неизвестны.

Авторы материала отметили, что тюрьма в Аризоне страдает от дефицита персонала и провалов в сфере безопасности.

Дерек Шовин отбывает длительный тюремный срок на общем режиме. Его осудили на 22,5 года за убийство второй степени штата Миннесота.

ЧП произошло в мае 2020 года, когда Шовин задержал афроамериканца Флойда, наступив коленом его на горло. Позднее Джордж умер в реанимации, а ситуации спровоцировала массовые беспорядки в ряде штатов США.