Убивающую коронавирус маску создали в Португалии

Португальские ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали инновационную защитную маску, которая убивает коронавирус. Она может выдержать до 50 стирок.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью, эффект, который сохраняется в течение 50 стирок», — приводит издание La Razón сообщение института.

При производстве такой маски используют специальную ткань в несколько слоев. По данным издания, эффективность новой маски доказали во время нескольких испытаний. С начала пандемии португальские медики выявили почти 50 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1716 человек.

Ранее «Известия» сообщили, что россияне стали покупать меньше защитных масок. С 6 по 12 июля аптеки продали около 3,8 миллиона упаковок масок. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в начале мая. Спрос на маски упал из-за улучшения ситуации с пандемией коронавируса. По мнению экспертов, спад продаж этих СИЗ еще связан с тем, что россияне устали от ограничений и все чаще игнорируют новые санитарные требования.