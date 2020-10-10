По неподтвержденным официально данным, в 2004 Хангошвили участвовал в планировании теракта в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая», а также в Беслане.

«В 2005-м он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорту. Скрывался от российских правоохранительных органов в Ахметском районе Грузии, осуществлял распределение и доставку финансовых средств в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню», — сообщил источник.

В среду в Берлине начался судебный процесс над россиянином Вадимом Соколовым. Его обвиняют в убийстве Зелимхана Хангошвили. Следствие Германии считает, что российская сторона поручила Соколову задание о ликвидации Хангошвили. Позже из-за этого в Германии персонами нон-грата объявили двух российских послов, Россия выступила с зеркальным решением.

Неизвестный велосипедист выстрелил в Хангошвили в августе 2019 года. От полученных травм мужчина скончался на месте.