Мир 15 июня 2023, 01:59 Убитый на Украине финский наемник оставил перед смертью странное послание Ilta-Sanomat: Убитый на Украине финский наемник оставил перед смертью странное послание Freepik

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Финский наемник, воевавший на стороне киевского режима, оставил странное послание перед гибелью. Об этом сообщил Миикка Каскинен в материале для Ilta-Sanomat.

Журналист отметил, что военный умер в прошедшие выходные. Ему не было 30 лет. Ранее он поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle и рассказывал о происходящем на фронте. Незадолго до смерти мужчина написал журналисту: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала».

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По словам Каскинена, при жизни финский боец говорил о низком профессионализме украинских коллег. Мужчина привык к нормам НАТО, но оказавшись в рядах ВСУ стал быстро терять голову.

Ранее воевавший за ВСУ тайванец заявил, что его взвод чуть не уничтожили два раза. Он чудом остался в живых и призвал хорошо подумать тех, кто хочет вступить в украинскую армию. Многие сослуживцы наемника погибли, на протяжении всей службы боец сталкивался с тягостными условиями.