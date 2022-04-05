Убитого при обстреле ВСУ 17-летнего парня посмертно наградили в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посмертно наградил медалью «За отвагу» 17-летнего жителя Ирмина, который погиб при обстреле ВСУ. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Парень вышел из дома, чтобы помочь людям перекрыть поврежденную газовую трубу — по ней пришелся удар со стороны вооруженных формирований Украины. Когда подросток пытался устранить последствия аварии, начался новый обстрел.

Мать молодого человека рассказала, что он стремился всем помогать и хотел служить в Народной милиции ЛНР, защищать Родину.

«Он сначала не хотел выходить, а потом решил помочь дяде и тем, кто вышел, перекрыть газ. Я ему не разрешила выходить, а он меня не послушал. Я боялась за него, как чувствовала», — поделилась женщина.

Награду вручили матери подростка в городе Стаханове. Ее передала уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко, уточнили в Луганском информационном центре. Обращаясь к матери погибшего, омбудсмен заметила, что он, несмотря на юный возраст, совершил поступок, на который пойдет не каждый взрослый.

Назаренко рассказала, что во время того обстрела погибли еще трое жителей Ирмина, которые также пытались устранить последствия аварии на газопроводе.