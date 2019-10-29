Убитого главаря ИГ* опознали по нижнему белью и ДНК

Уничтоженного американскими военными главу «Исламского государства (ИГ*) Абу-Бакра аль-Багдади опознали по кусочку нижнего бель и образцу крови, которые предоставил информатор, внедренный в его окружение.

Об этом CNN сообщил официальный представитель «Сирийских Демократических сил» (СДС) Мустафа Бали. Агент СДС принес улики военным, которые с помощью специального оборудования смогли подтвердить личность аль-Багдади и нанесли удар 27 октября. После уничтожения главаря ИГ* над его телом были проведены предусмотренные исламом ритуалы, и оно было захоронено в море.

США избавились от тела аль-Багдади «должным образом» Подробнее

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что в ходе спецоперации были освобождены 11 детей и убиты шесть террористов.

Туннель, в котором лидер ИГ* подорвал свой пояс смертника частично рухнул. Военные, сохраняя осторожность из-за возможного наличия и других самодельных взрывных устройств уже разобрали его обломки. Никто из спецназовцев не пострадал.

В Госдепе США сообщили, что курдские СДС «сыграли ключевую роль» в успешном рейде. Люди генерала Мазлума Абди предоставили США разведывательные данные о местонахождении аль-Багдади, которые впоследствии подтвердились.

Журналистам также стало известно, что в ходе удара по месту дислокации главы ИГ* пострадал военный пес, получивший удар током.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Макр Милли отказался назвать его кличку и показать фотографию. Он заявил, что животное восстанавливается, но вся информация о нем засекречена, так как собака все еще находится в театре военных действий.

Президент США Дональд Трамп также воздержался, и не стал сообщать, как зовут героического пса. Но фотографию его показал.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.