  • Убитого главаря ИГ* опознали по нижнему белью и ДНК

    29 октября 2019, 02:37

    Анастасия Кукова

    Уничтоженного американскими военными главу «Исламского государства (ИГ*) Абу-Бакра аль-Багдади опознали по кусочку нижнего бель и образцу крови, которые предоставил информатор, внедренный в его окружение.
    Убитого главаря ИГ* опознали по нижнему белью и ДНК

    Об этом CNN сообщил официальный представитель «Сирийских Демократических сил» (СДС) Мустафа Бали. Агент СДС принес улики военным, которые с помощью специального оборудования смогли подтвердить личность аль-Багдади и нанесли удар 27 октября. После уничтожения главаря ИГ* над его телом были проведены предусмотренные исламом ритуалы, и оно было захоронено в море.

    США избавились от тела аль-Багдади «должным образом»

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    Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что в ходе спецоперации были освобождены 11 детей и убиты шесть террористов.

    Туннель, в котором лидер ИГ* подорвал свой пояс смертника частично рухнул. Военные, сохраняя осторожность из-за возможного наличия и других самодельных взрывных устройств уже разобрали его обломки. Никто из спецназовцев не пострадал.

    В Госдепе США сообщили, что курдские СДС «сыграли ключевую роль» в успешном рейде. Люди генерала Мазлума Абди предоставили США разведывательные данные о местонахождении аль-Багдади, которые впоследствии подтвердились.

    Журналистам также стало известно, что в ходе удара по месту дислокации главы ИГ* пострадал военный пес, получивший удар током.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Макр Милли отказался назвать его кличку и показать фотографию. Он заявил, что животное восстанавливается, но вся информация о нем засекречена, так как собака все еще находится в театре военных действий.

    Президент США Дональд Трамп также воздержался, и не стал сообщать, как зовут героического пса. Но фотографию его показал.

    * — террористическая организация, запрещенная в РФ.