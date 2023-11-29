Мир 29 ноября 2023, 03:37 Убитая в Турции россиянка работала моделью Anterhaber: убитая в Турции россиянка работала моделью Freepik

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Россиянка, тело которой обнаружили в турецком курортном районе Бодрум, была моделью. Об этом сообщило издание Anterhaber.

В материале сказано, что погибли россиянка Ирина и ее несовершеннолетняя дочь — их застрелили. По предварительной информации, трупы завернули в простыню и связали веревкой. Об исчезновении матери и ребенка заявили друзья погибшей.

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Издание выяснило, что женщина принимала участие в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме. После произошедшего в розыск объявили «иностранного гражданина».

В сентябре в Турции погибла другая жительница России — Анастасия. По неуточненным данным, ее убил сириец в северной части города Эрзурум. С ним женщина познакомилась в интернете за восемь месяцев до своей смерти. Подозреваемый работал бариста в кофейне. В полиции он сообщил, что поссорился с жертвой и перерезал ей ногу куском стекла.