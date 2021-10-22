Убитая на съемках фильма «Ржавчина» оператор оказалась уроженкой СССР

Оператор Галина Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР. Информацию об этом можно найти на ее личном сайте, где размещено ее портфолио.

«Родом из Украины, Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», — так переводится один из текстов о Галине в разделе с биографией оператора.

Там же сказано, что Хатчинс окончила Киевский университет, отделение международной журналистики. Ее карьера на Западе началась после работы над журналистскими расследованиями с британскими кинодокументалистами.

Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» в США. В нее попала пуля, выпущенная Алеком Болдуином в одной из сцен, где по сценарию должны были быть выстрелы. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. Другой снаряд задел режиссера Джоэла Соуса, но его ранило не смертельно. Сам актер не пострадал, пока ему не предъявлено никаких обвинений.

Пистолет должны были зарядить холостыми патронами. Почему в нем оказались настоящие, неизвестно. Полицейские завели уголовное дело, подробности которого пока не раскрываются.