Мир 30 декабря 2023, 23:49 «Убить невинных мирных жителей». Удар ВСУ по Белгороду шокировал западных журналистов Журналист Боуз: ВСУ специально ударили по гражданским целям в Белгороде Unsplash

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Вооруженные силы Украины специально били по гражданским целям в Белгороде. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

По его словам, украинские военные, вооружаемые и финансируемые НАТО, ударили по российскому городу, чтобы уничтожить жителей.

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«Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить невинных мирных жителей. Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал», — возмутился представитель СМИ.

Госдеп ранее заявил, что США не поощряют и не дают Украине возможности для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода. Массированный удар по городу осудили в Организации Объединенных Наций.

Число жертв удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек, более 111 жителей получили ранения. Для пострадавших от атак украинских боевиков горожан откроют пункты временного размещения. Также в Белгороде заработали пять информационных центров.