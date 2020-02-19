Убит автор хита «Welcome to the Party» рэпер Pop Smoke

Рэпер находился в своем доме на Голливудских холмах, когда в 4:30 утра по местному времени в дом ворвались двое мужчин в толстовках и масках. В правоохранительных органах рассказали, что после этого прозвучало несколько выстрелов. После мужчины были замечены убегающими из дома.

Известно, что за несколько часов до того, как его застрелили, музыкант подрался с приятелем в машине около дома.

Он был госпитализирован в медицинский центр Cedars-Sinai в Западном Голливуде, где врачи подтвердили его смерть. Подозреваемые пока не пойманы, их не удалось идентифицировать.

Pop Smoke выпустил свой альбом еще в июле прошлого года. Одна из его песен «Welcome to the Party» стала хитом. Ники Минаж сделала ремикс на песню несколько месяцев спустя. Он также написал песню «Gatti» с Трэвисом Скоттом.