Убили одного и ранили 25 протестующих в Ираке

В ходе столкновения с иракскими силовиками около багдадского моста Синак был убит как минимум один протестующий и еще 25 человек ранены. Полицейские использовали слезоточивый газ, чтобы разбить толпу, прорывающуюся к площади Тахрир.

Об этом Reuters сообщили источники в органах безопасности и медицинских учреждений Багдада. Последние несколько месяцев на площади собирались тысячи людей, и недавние столкновения заставили власти ограничить доступ к площади.

«Протестующие начали крушить заграждения в районе моста Синак и силы безопасности использовали не смертельные методы, чтобы их на несколько часов остановить», — сообщили власти столицы.

Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября. Митингующие, в основном, студенты, выступают против коррумпированности политической системы, тотального обнищания народа и присутствия в стране американских военных.

По разным данным, за это время были убиты от 450 до 600 протестующих, 16 тысяч были травмированы. В последнее время волна протестов несколько уменьшилась, но после убийства Вашингтоном генерала Сулеймана, они вспыхнули с новой силой.

Накануне официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Минобороны не планирует покидать Ирак. Военные США намерены закрепиться во всем ближневосточном регионе.