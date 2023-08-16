Мир 16 августа 2023, 19:50 Убили экс-кандидата в президенты Болгарии Алексея Петрова Бывшего кандидата в президенты Болгарии Алексея Петрова убили в пригороде Софии Википедия

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Болгарского предпринимателя, бывшего кандидата в президенты республики Алексея Петрова убили на прогулке в пригороде Софии. Об этом сообщило местное радио БНР со ссылкой на источники в МВД.

Бизнесмена нашли мертвым в районе Драгалевци. Предположительно, Петрова застрелили из винтовки с оптическим прицелом, когда он гулял в горах.

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Вместе с предпринимателем в это время находилась женщина. В нее также стреляли. Пострадавшую увезли в местную больницу в тяжелом состоянии. Позже от полученных травм она скончалась.

Алексей Петров участвовал в президентских выборах в Болгарии в 2011 году. У него был свой бизнес в сфере страхования. Также предприниматель работал советником в государственной службе безопасности.

Как напомнили «Известия», это не первое покушение на жизнь Петрова. В 2002 году в него стреляли. Тогда киллер попал в ногу и грудь. Спустя 13 лет, в 2015-м, его пытались убить другим способом — при помощи гранатомета.