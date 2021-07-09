Убийцу россиянки приговорили к 25 годам тюрьмы. Он расчленил жертву и стал писать в соцсети от ее имени

Провинциальный суд Мадрида вынес приговор мужчине, который жестоко убил и расчленил свою бывшую девушку. Погибшая была родом из России. В детстве ее усыновила пара из Испании. Ее останки в морозилке были найдены при обыске.

Убийство произошло в октябре 2017 года. По данным суда, Мануэль Морено Агудо расправился с экс-возлюбленной в съемной квартире в в городе Алькала-де-Энерес.

Он избил ее, укусил за руку, а потом ударил ножом в спину с такой силой, что оружие прошло через легкое и сердце. Потом он расчленил труп и положил части тела в морозильную камеру, где они хранилось до обыска, сообщило РИА «Новости».

Убийца пытался скрыть, что девушки больше нет в живых, писал от ее имени в соцсетях. Помимо этого, он воспользовался кредитной картой убитой, а также пытался получить от арендодателя 90 евро.

По решение суда Морено Агудо проведет в тюрьме 25 лет и пять месяцев. Его также обязали выплатить моральную компенсацию отцу убитой в размере 110 тысяч евро и по 10 тысяч евро двум сестрам девушки.