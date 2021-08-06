Убийце выходца из России в Австрии дали пожизненный срок

В Австрии вынесли приговор Сарали Ахтаеву, которого обвинили в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека (Мамихана Умарова). Мужчине дали пожизненный срок.

Вердикт озвучил Земельный суд города Корнойбург, сообщил сайт OE24. Подсудимого признали виновным в убийстве 43-летнего чеченца, который в Австрии получил статус беженца.

Решение присяжные приняли единогласно. Обстоятельств, которые бы смягчили вину Ахтаева, в ходе процесса не выявили.

Виновным 47-летний подсудимый себя не признал. Его адвокаты уже подали апелляцию на приговор. Окончательным он пока не является.

Предполагаемого убийцу Умарова, который в 2005 году уехал в Австрию как беженец и сменил имя на Мартин Бек, задержали в 2020 году. Информацию о подозреваемом дал телохранитель убитого. На время следствия Ахтаева отправили за решетку за ранее совершенные административные преступления. Прокуратура выдвинула против него обвинение в убийстве мае 2020-го.

43-летнего Мамихана Умарова застрелили 4 июля 2020 года в Герасдорфе. По возбужденному уголовному делу задержали двух россиян. Одного заподозрили в убийстве, другого — в причастности к нему. Все трое — погибший и подозреваемые — оказались выходцами из Чечни. 37-летнего охранника Умарова в итоге приговорили к 14 годам колонии.