Убийце Роберта Кеннеди отказали в выходе на свободу по УДО

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом не удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении убийцы брата президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберт Кеннеди. Речь идет об иорданце Сирхане Сирхане. Об этом написал ТАСС со ссылкой на администрацию штата.

Комиссия штата по досрочному освобождению в августе прошлого года решила, что 77-летний Сирхан не является опасным для общества. В связи с этим она направила документы об его освобождении губернатору.

«Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди», — приводит пресс-служба слова Ньюсома.

Сирхан Сирхан выстрелил в сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года. Это произошло практически сразу после того, как политик победил на первичных выборах на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Убийца позже рассказал, что убил сенатора в отместку того, что Кеннеди поддерживал поставки американских военных самолетов в Израиль. Сначала Сирхана приговорили к смерти в газовой камере, но потом Верховный суд США посчитал смертную казнь противоречащей конституции государства. В связи с этим Сирхана приговорили к тюрьме. Он не раз, начиная с 1975 года, просил власти освободить его досрочно, но каждый раз получал отказ.