Убийце Леннона отказали в УДО в 12-й раз | 360°

Мир 13 сентября 2022, 07:47 Поделиться Telegram

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Viber Убийце Леннона отказали в УДО в 12-й раз Associated Press: убийце Леннона Чепмену отказали в условно-досрочном освобождении Wikimedia

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Марку Чепмену, который убил участника группы The Beatles Джона Леннона, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.

Комиссия по условно-досрочному освобождению встретилась с преступником в конце августа. Транскрипт этого заседания появится позже.

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Чепмену отказали в 11-раз в освобождении в 2020 году. Агентство уточнило, что следующее заседание по этому дело намечено на 2024 год.

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Марк Чепмен выстрелил пять раз в Джона Леннона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Тогда музыкант вместе со своей супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory.

Леннон скончался спустя 25 минут из-за потери крови. Чепмен не стал убегать с места преступления. Полиция задержала его, когда он читал книгу Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

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