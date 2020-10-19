Убийца учителя Самюэля Пати предлагал деньги своим соученикам за любую информацию, которая позволит найти его жертву. Об этом полиции сообщил один из учащихся школы.

Радиостанция Europe 1 сообщила, что будущий убийца принес в школу 350 евро в купюрах по десять евро. Школьник заявил, что хочет найти педагога и потребовать извинений за показанные несколькими днями ранее карикатуры на пророка Мохаммеда.

Учащиеся школы не осознавали серьезности ситуации, они утверждают, что будущий убийца следи за своей жертвой весь день до тех пор, пока педагог не ушел домой.

По последним данным, по делу об убийстве Пату задержаны 15 человек, в том числе, четыре школьника. Среди них есть взрослый, который уже был осужден за террористические акты.

После убийства Самюэля Пати во Франции было решено издать книгу, в которую войдут все знаковые религиозные и политические карикатуры, опубликованные в стране.