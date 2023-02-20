Мир 20 февраля 2023, 16:07 Убийца-трансгендер заявил, что не выживет при переводе в мужскую тюрьму Убийца-трансгендер Вуд заявил, что не выживет при переводе в мужскую тюрьму

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Убийца-трансгендер Софи Вуд (ранее известная как Дэниел Иствуд — прим. ред.), которая содержится в женской тюрьме в Шотландии, опасается перевода в мужское исправительное учреждение. Об этом сообщила Daily Mail.

Тридцативосьмилетний трансгендер отбывает пожизненный срок за убийство сокамерника шнурками. Это произошло, когда преступник находился в мужской тюрьме. Туда он попал в 18 лет за опасное вождение.

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В 2017 году заключенный начал идентифицировать себя как женщину. Его перевели в единственную в Шотландии женскую тюрьму в Корнтон-Вейле.

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«Он считает, что станет мишенью для сексуального насилия, если вернется в мужскую тюрьму. Шотландская пенитенциарная служба объявила о полном пересмотре дела каждого трансгендера, находящегося под стражей», — сообщили журналисты.

В 2023 году Иствуд начал идентифицировать себя с младенцем. Он потребовал от руководства тюрьмы подгузники и пустышку.

Ранее сообщалось, что в США впервые в истории казнили трансгендера, обвиняемого в убийстве и изнасиловании бывшей возлюбленной.