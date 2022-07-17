Убийца Синдзо Абэ до нападения намекнул о своих планах в письме

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний бывший военный Морских сил страны Тэцуя Ямагами, незадолго до нападения написал письмо, где намекал на свои планы. Об этом написала газета Yomiuri со ссылкой на источник.

По его данным, уже после трагедии напечатанное письмо нашел в своем почтовом ящике мужчина, ведущий блог с критикой религиозной организации «Церковь объединения», которую Ямагами винил в проблемах своей семьи. На конверте не был указан отправитель, но внутри был договор между матерью Ямагами и организацией, где значились его имя и адрес. Письмо было отправлено накануне убийства.

Ямагами написал адресату о своем прошлом и истории своей матери, которая долго делала крупные пожертвования «Церкви объединения».

Ямагами отметил, что не считает Абэ виновным в финансовом крахе своей семьи, но намекнул на планы о преступлении.

«Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют „Церкви объединения“», — подчеркнул отправитель.

Говоря о руководстве организации, он констатировал, что «как бы ни хотел убить их всех, это невозможно», а затем добавил, что не может больше «размышлять над тем, какие будут последствия, в том числе политические, у смерти Абэ».