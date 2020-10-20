Убийца шведской журналистки попытался сбежать из тюрьмы с «бомбой» в руках

Получивший пожизненный срок за убийство журналистки из Швеции датчанин Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Однако его удалось задержать.

Датская газета Ekstra Bladet написала, что полиция нашла его в сотнях метров от тюрьмы. Несколько часов к нему боялись подойти. У заключенного был предмет, похожий на бомбу. Однако в итоги стражи порядка Копенгагена все же смогли задержать преступника.

Журналистка Ким Валль исчезла в 2017 году во время своей командировки в Данию. Она готовила материал о подлодке «Наутилус», которую построил Мадсен. Женщина вместе с изобретателем вышла на субмарине в море. После этого ее больше никто не видел.

Мужчина заявлял, что представительница СМИ отравилась угарным газом. Это был несчастный случай. Он добавлял, что похоронил шведку в море. Позже полиция нашла расчлененное тело Валль.

Обвинение пришло к выводу, что Мадсен сначала убил свою гостью, после этого по частям избавился от останков. Городской суд Копенгагена признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Недавно убийца признался, что причиной убийства стали вопросы Ким.