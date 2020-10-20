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    20 октября 2020, 15:15

    Убийца шведской журналистки попытался сбежать из тюрьмы с «бомбой» в руках

    Наза Салех Захи

    Получивший пожизненный срок за убийство журналистки из Швеции датчанин Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Однако его удалось задержать.

    Датская газета Ekstra Bladet написала, что полиция нашла его в сотнях метров от тюрьмы. Несколько часов к нему боялись подойти. У заключенного был предмет, похожий на бомбу. Однако в итоги стражи порядка Копенгагена все же смогли задержать преступника.

    Журналистка Ким Валль исчезла в 2017 году во время своей командировки в Данию. Она готовила материал о подлодке «Наутилус», которую построил Мадсен. Женщина вместе с изобретателем вышла на субмарине в море. После этого ее больше никто не видел.

    Мужчина заявлял, что представительница СМИ отравилась угарным газом. Это был несчастный случай. Он добавлял, что похоронил шведку в море. Позже полиция нашла расчлененное тело Валль.

    Обвинение пришло к выводу, что Мадсен сначала убил свою гостью, после этого по частям избавился от останков. Городской суд Копенгагена признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Недавно убийца признался, что причиной убийства стали вопросы Ким.