Убийца Рождества: в США обнаружили грибок, уничтожающий ели

Разновидность грибка фитофтора открыл Ричард Каулз из Сельскохозяйственной экспериментальной станции Коннектикута. Обнаружить новый организм получилось случайно, когда ученый экспериментировал со способами выращивания более здоровых елей, сообщил телеканал «Царьград».

Каулз рассказал, что обнаружил больную древесную ткань и поместил ее под микроскоп. Специалисты обратили внимание, что клетки выглядят по-другому, у них были очень толстые клеточные стенки. Это заставило ученых предположить, что они имеют дело с новым микроорганизмом. Позже догадку подтвердил генетический тест. Каулз уверен, что открытие этого нового вида может помочь поставщикам рождественских елей выявлять зараженные растения.