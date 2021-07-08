Задержали предполагаемых убийц президента Гаити

Сотрудники полиции Гаити задержали предполагаемых убийц лидера страны Жовенеля Моиза. Об этом заявил госсекретарь республики Франц Экзантюс.

«Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 по московскому времени). Более подробная информация — в ближайшие несколько минут», — написал госсекретарь в Twitter.

Информацию о задержании подозреваемых подтвердил посол Гаити в США Бокчит Эдмонд. По его словам, нескольких человек удалось схватить. Сейчас задержанных допрашивают правоохранители, уточнило РИА «Новости».

Ранее Эдмонд сообщал, что к убийству могут быть причастны наемники из других стран. Он пояснил, что в Сети появилось видео, в котором неизвестные разговаривали на испанском и английском языках.

Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля во время нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Президент получил смертельное ранение. После убийства в стране объявили военное положение на ближайшие 15 дней. Моиз стал лидером Гаити зимой 2017 года.