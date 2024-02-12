Мир 12 февраля 2024, 19:44 Убийство военкора Журавлева осудили в Британии Журналист Суини назвал военным преступлением убийство военкора Журавлева РИА «Новости»

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Убийство военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева является военным преступлением. Об этом на заседании СБ ООН заявил британский журналист Стив Суини, выступая по видеосвязи из Донецка.

«Спустя несколько дней после того, как США разрешили применение кассетных боеприпасов, они унесли первую жизнь мирного гражданина — журналиста Ростислава Журавлева», — отметил он.

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Британец напомнил, что Журавлев, по иронии судьбы, вместе со своими коллегами из других изданий готовил репортаж о применении кассетных боеприпасов в мирных районах Запорожья. Гибель российского военкора осудили в ЮНЕСКО и в Международной федерации журналистов, призвав к независимому расследованию.

«Между тем ей порадовался Национальный союз журналистов Украины. <…> Еще одно военное преступление, за которым не последовало наказания», — добавил Суини.

В июле 2023 года в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Журавлев получил тяжелые ранения — он умер во время эвакуации в госпиталь. Корреспондента посмертно наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью».