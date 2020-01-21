Убийство Трампа оценили в $3 млн в Иране

«От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежную премию в размере трех миллионов долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — привел сайт слова Хамзе во время выступления в парламенте Ирана. Он не ответил на вопрос об одобрении этой идеи духовными лидерами Ирана. Депутат также подчеркнул, что Иран будет неуязвим, если у страны будет ядерное оружие.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном окончательно испортились в начале 2020 года. 3 января по приказу Трампа под Багдадом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран заявил, что обязательно отомстит за убийство национального героя, и слово свое сдержал.

В ночь на 8 января ВС Ирана нанесли ракетный удар по двум американским базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал, так как американцев предупредили о готовящемся возмездии и те успели спрятаться в бункерах.