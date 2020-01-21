    21 января 2020, 13:44

    Убийство Трампа оценили в $3 млн в Иране

    Андрей Иванов

    Иранский законодатель Ахмад Хамзе предложил три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт Sputniknews со ссылкой на агентство ISNA.

    «От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежную премию в размере трех миллионов долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — привел сайт слова Хамзе во время выступления в парламенте Ирана. Он не ответил на вопрос об одобрении этой идеи духовными лидерами Ирана. Депутат также подчеркнул, что Иран будет неуязвим, если у страны будет ядерное оружие.

    Отношения между Тегераном и Вашингтоном окончательно испортились в начале 2020 года. 3 января по приказу Трампа под Багдадом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран заявил, что обязательно отомстит за убийство национального героя, и слово свое сдержал.

    В ночь на 8 января ВС Ирана нанесли ракетный удар по двум американским базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал, так как американцев предупредили о готовящемся возмездии и те успели спрятаться в бункерах.