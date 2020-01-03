Убийство Сулеймани в Иране назвали авантюрным шагом в Москве

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Сообщение МИД России процитировало РИА «Новости».

В МИД России также выразили соболезнования иранскому народу. Генералу было 62 года.

Сулеймани погиб вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек. Среди жертв ракетного удара по аэропорту Багдада также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Как заявили в Пентагоне, удар по багдадскому аэропорту был санкционирован лично президентом Дональдом Трампом. Как считают в Вашингтоне, Сулеймани был причастен к атакам на базы коалиции и на американское посольство в Багдаде.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф между тем назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма. Внешнеполитическое ведомство Ирана выразило Вашингтону решительный протест. Посольство США в Багдаде в пятницу, 3 января обратилось к американцам, находящимся в Багдаде, с настоятельными рекомендациями срочно покинуть Ирак.