Убийство россиянки в Каталонии подтвердили в генконсульстве

Генеральное консульство России в испанской Барселоне подтвердило, что в городе Прат-де-Льобрегат была убита гражданка России. Юлию Сафонову нашли мертвой в ее квартире. Задержан ее 44-летний возлюбленный, гражданин Испании.

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», — подтвердили в генконсульстве России. Сообщение дипломатов процитировало РИА «Новости».

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Как рассказали дипломатам испанские правоохранители, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где она жила.

Ранее в главном управлении полиции Каталонии сообщили, что по подозрению в убийстве следователи задержали 44-летнего местного жителя, которого с россиянкой связывали близкие романтические отношения. Мужчину задержали, когда он направлялся в полицию, чтобы сдаться с повинной.

Сейчас дело передано в суд № 2 города Прат-де-Льобрегат. Расследование продолжается. Мэрия Эль-Прат-де-Льобрегата в связи со случившемся объявила в городе трехдневный траур.