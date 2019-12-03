  • Убийство россиянки в Каталонии подтвердили в генконсульстве

    03 декабря 2019, 13:50

    Алексей Сахаров

    Генеральное консульство России в испанской Барселоне подтвердило, что в городе Прат-де-Льобрегат была убита гражданка России. Юлию Сафонову нашли мертвой в ее квартире. Задержан ее 44-летний возлюбленный, гражданин Испании.

    «Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», — подтвердили в генконсульстве России. Сообщение дипломатов процитировало РИА «Новости».

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    Как рассказали дипломатам испанские правоохранители, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где она жила.

    Ранее в главном управлении полиции Каталонии сообщили, что по подозрению в убийстве следователи задержали 44-летнего местного жителя, которого с россиянкой связывали близкие романтические отношения. Мужчину задержали, когда он направлялся в полицию, чтобы сдаться с повинной.

    Сейчас дело передано в суд № 2 города Прат-де-Льобрегат. Расследование продолжается. Мэрия Эль-Прат-де-Льобрегата в связи со случившемся объявила в городе трехдневный траур.