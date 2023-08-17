Мир 17 августа 2023, 00:34 Убийство Каддафи назвали в Италии большой ошибкой Глава МИД Италии: позволить убить Каддафи было ошибкой РИА «Новости»

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Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил уверенность, что допустить убийство Каддафи было ошибкой. Такое заявление дипломат сделал во время выступления в тосканском городе Лукка. Цитату привело РИА «Новости».

«Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке», — заявил Таяни.

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Он отметил, что во время правления Каддафи Италии удалось остановить потоки мигрантов из Африки. По словам дипломата, после убийства Каддафи к власти пришли террористы. Слушатели отреагировали на эти заявления аплодисментами.

В конце мая стало известно, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам может баллотироваться в президенты Ливии. Выборы в североафриканской стране пройдут в январе 2024 года. Перед этим, в декабре 2023 года, пройдут парламентские.

Для организации избирательного процесса в Ливии сформируют единое правительство со сроком полномочий на полгода.