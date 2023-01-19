Мир 19 января 2023, 18:29 Убийство члена переговорной группы Украины объяснили ошибкой спецслужб Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ошибкой СБУ убийство переговорщика Киреева РИА «Новости»

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Похищение и убийство участника переговорной украинской группы Дениса Киреева сотрудниками СБУ оказалось ошибкой. Силовики посчитали его внедренным российским агентом, что впоследствии не подтвердилось. Об этом в интервью латвийскому изданию Delfi заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что убийство Киреева произошло после начала специальной военной операции. Одна из силовых структур заподозрила его в шпионаже, хотя мужчина был связан с главным управлением разведки.

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«Убийство [Киреева] связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. <...> Не успели претензии урегулировать в диалоговом формате», — пояснил Подоляк.

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Wall Street Journal сравнил Киреева с агентом 007. По его словам, у погибшего были свои источники в европейских разведках, а также налаженные связи с российскими военными и чиновниками.

За сутки до объявления специальной военной операции Киреев предупредил о начале боевых действий. Буданов отметил, что если бы не донесения погибшего, то российские войска взяли бы Киев.

Чрезмерная активность Киреева не понравилась СБУ, котрая посчитала его российским шпионом. После первых переговоров между российской и украинской делегациями его похитили и застрелили.

Журналисты отметили, что, несмотря на обвинения силовиков, Киреева похоронили с почестями, а президент Украины Зеленский посмертно наградил его медалью «За защиту государственного суверенитета».