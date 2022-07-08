Убийство бывшего премьер-министра Японии назвали актом терроризма в Совете Федерации

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал террористическим актом убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом написал RT.

По его словам, борьба с терроризмом в современном мире проводится недостаточно.

«Это террористический акт. Который свидетельствует о том, что борьба с терроризмом в современном мире, к сожалению, не очень ощутима, особенно в таких благополучных странах, как Япония», — сказал сенатор.

Нападение на экс-премьера Японии произошло в четверг, 8 июля, в городе Нара. Синдзо Абэ выступал с речью у станции Ямато-Сайдайдзи. Во время транспортировки в медучреждение у него останавливалось сердце.