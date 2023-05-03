Мир 03 мая 2023, 18:41 Убийство 10 человек произошло в Эквадоре

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В Гуаякиле (экономическая столица Эквадора) жертвами стрельбы стали 10 человек, передает «Ридус» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, в Гуаякиле произошло вооруженное нападение, в результате которого 10 человек погибли.

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«Была стрельба там, где несколько человек пили. Подъехали мотоциклы и расстреляли всех, кто был там», — уточнил источник.

Другие свидетели добавили, что пострадавшие собрались попить пиво во время просмотра футбольного матча.