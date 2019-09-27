«Убийственному взгляду» Греты Тунберг на Трампа нашлось объяснение
Выражение лица Греты резко изменилось, когда мимо нее прошел глава Белого дома в сопровождении своей охраны, напомнил портал LAD Bible. Кадры моментально разошлись на мемы.
На ток-шоу Skavlan 16-летняя Тунберг рассказала, что ей сказали отойти в сторону. И в этот же момент в зал вошел Трамп.
«Думаю, что я была очень шокирована», — пояснила девушка свою гримасу.
Она прокомментировала и твит американского президента, где он говорил об «очень счастливой молодой девушке».
Грета заметила, что высказывание Трампа можно интерпретировать по-разному, однако призналась, что увидела сарказм в его словах.
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На выступлении в ООН, которое было посвящено борьбе с изменениями климата, Грета Тунберг обвинила собравшихся в «украденном детстве». Девочка уже пожаловалась в комитет ООН по правам ребенка на пять стран. По ее мнению, эти государства мало что делают для улучшения экологической обстановки на планете.