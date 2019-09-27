«Убийственному взгляду» Греты Тунберг на Трампа нашлось объяснение

Экоактивистка Грета Тунберг буквально испепелила президента США своим взглядом на Генассамблее ООН. Школьница объяснила свое поведение тем, что была попросту шокирована появлением Дональда Трампа.

Выражение лица Греты резко изменилось, когда мимо нее прошел глава Белого дома в сопровождении своей охраны, напомнил портал LAD Bible. Кадры моментально разошлись на мемы.

На ток-шоу Skavlan 16-летняя Тунберг рассказала, что ей сказали отойти в сторону. И в этот же момент в зал вошел Трамп.

«Думаю, что я была очень шокирована», — пояснила девушка свою гримасу.

Она прокомментировала и твит американского президента, где он говорил об «очень счастливой молодой девушке».

Грета заметила, что высказывание Трампа можно интерпретировать по-разному, однако призналась, что увидела сарказм в его словах.

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На выступлении в ООН, которое было посвящено борьбе с изменениями климата, Грета Тунберг обвинила собравшихся в «украденном детстве». Девочка уже пожаловалась в комитет ООН по правам ребенка на пять стран. По ее мнению, эти государства мало что делают для улучшения экологической обстановки на планете.