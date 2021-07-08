Иностранных наемников заподозрили в убийстве президента Гаити

К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза могут быть причастны иностранные наемники. К американскому антинаркотическому ведомству (DEA) они отношения не имеют, уверены власти.

Посол страны в США Бокчит Эдмонд заметил, что на появившейся в Сети видеозаписи неизвестные разговаривали на испанском и английском языках. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Это могли быть иностранцы. <…> Они говорили по-испански, говорили по-английски. Они выдавали себя за агентов DEA, но мы знаем, что это не так», — пояснил Эдмонд, добавив, что деньги иностранным наемникам мог заплатить кто угодно.

Задачу вычислить личность убийц в посольстве назвали самой важной. В этом Гаити рассчитывает на помощь международного сообщества.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили во время нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Супруга политика — Мартин Мари Этьен Джозеф — получила тяжелое ранение.

Убийство главы государства произошло на фоне растущей бедности и нестабильности в стране. В ситуации винили Моиза. Кроме того, в последние недели в столице участились стычки между полицией и преступными группировками.