«Убийства, диверсии, разрушения». Захарова указала на «преступную логику» режимов НАТО | 360°

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«Убийства, диверсии, разрушения». Захарова указала на «преступную логику» режимов НАТО

Представитель МИД Захарова: преступная логика связывает режимы НАТО

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«Натовские режимы» связывает между собой преступная логика, указала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что имеет в виду «убийства, диверсии, разрушения».

Захарова напомнила, что Польша «устами бывшего министра иностранных дел Сикорского» поблагодарила США за подрыв газопровода. Теперь же министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения спецназначения с осуществлением операции на Крымском мосту.

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«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — сделала вывод представитель МИД.

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Один из комментаторов предположил, что диверсия на «Северных потоках» и взрыв на Крымском мосту — «дело рук одной группировки». Пользователи напомнили, что им «хотелось бы ответа» на действия Украины. О том, что ответ должен быть жестким, «чтобы мало не показалось», ранее заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

Мария Захарова

НАТО

МИД РФ

Взрыв на Крымском мосту

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