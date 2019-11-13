Суд освободил организатора «убийства» Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания в тюрьме Бориса Германа, осужденного за организацию «убийства» скандального журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

«Киевский апелляционный суд 13 ноября удовлетворил жалобу осужденного Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — приводит агентство «Укринформ» слова Гайовской.

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По ее словам, после ознакомления с полным текстом документа прокуратура решит, будет ли обжаловать данный вердикт суда.

В мае СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что 41-летний российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен на лестничной клетке своего дома в Киеве. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к «убийству» Россию.

На следующий день после объявления о «смерти» Бабченко, он живой и здоровый появился на пресс-конференции СБУ. Как выяснилось, это была спецоперация ведомства, направленная на предотвращение покушения на журналиста.

Позже в СБУ сообщили о задержании предполагаемого организатора «покушения», им оказался директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман. В 2018 году суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы.