Убежище во Франции. Сноуден рассказал о своей главной мечте

Сноуден признался в тайном бракосочетании в России Подробнее

«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», — произнес Эдвард Сноуден.

По словам бывшего сотрудника спецслужб Соединенных Штатов, единственным местом, где американский информатор может говорить свободно, является Россия.

«Принять такого как я— это не атака на США», — подчеркнул Сноуден, уверяя, что защита разоблачителей не является «враждебным актом».

Мир узнал о Сноудене в 2013 году. В июне он передал двум крупным изданиям (Washington Post и Guardian) секретные материалы, в которых содержались данные программ слежки спецслужб Штатов и Великобритании в интернете. Бывший сотрудник ЦРУ вынужден был покинуть свою страну. Он прилетел в Россию через Гонконг. Некоторое время Сноуден пребывал в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Временное убежище в России Сноудену было предоставлено на три года. Единственное условие — прекратить свою деятельность против США. С августа 2014 году Эдвард имеет вид на жительство, по которому может выезжать за пределы Российской Федерации. Позднее вид на жительство ему продлили до 2020 года.