Убежище от радиации планируют сделать на новой космической станции

Убежище, где российские космонавты смогут находиться во время вспышек на Солнце, планируется создать на борту новой космической станции, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заведующего отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслава Шуршакова.

«Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учеными, в частности, в Белгородском технологическом университете, — уникального защитного композитного материала», — поделился Шуршаков.

Оно будет тестироваться на МКС в ближайшее время, добавила «НСН».