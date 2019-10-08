Убежище боевиков «Джебхат ан-Нусры»* уничтожили в Сирии

Пещеру, служившую боевикам убежищем, хранилищем боеприпасов и оружия, подорвали сирийские военные. Саперы обнаружили ее в южной части провинции Идлиб.

Командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан рассказал, что в указанной местности располагалось множество пещер, которые использовали члены запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Его слова привело РИА «Новости».

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«Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться», — пояснил Хасан.

Военный добавил, что, по всей видимости, боевики долго находились в пещере и основательно обустроили свое убежище. В нем обнаружили множество мин и из соображений безопасности решили подорвать пещеру, а не заниматься ее разминированием.

В убежище, добавил Имад Хасан, располагались и мастерские, где изготавливали ударные беспилотники. Солдаты САР обнаружили и «довольно много» произведенного в США и других странах НАТО оружия. Его отправили на главный военный склад сирийкой армии.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории России и в ряде других стран.