  • Убежденная вегетарианка попробовала бургер и стала мясником

    29 октября 2019, 18:09

    Андрей Иванов

    Жительница Австралии Тамми Джонас не ела мяса около 10 лет. Во время третьей беременности врачи поставили ей диагноз: «анемия». В связи с этим она решилась попробовать бургер и пришла в полный восторг от говядины и баранины. Теперь она работает мясником — у нее своя ферма.
    Убежденная вегетарианка попробовала бургер и стала мясником

    Как сообщило издание Daily Mail, Джонас отказалась от мясной пищи после книги австралийского философа Питера Сингера «Освобождение животных».

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    «Я выносила двоих детей, но во время третьей беременности у меня случилась анемия», — рассказала Джонас изданию.

    После первого бургера в обеденный перерыв все пошло как по маслу — она снова полюбила мясо, особенно «фантастическую» говядину и свинину.

    «Я чувствовала себя гораздо лучше, потому что дала своему организму то, что ему было нужно», — подчеркнула экс-вегетарианка.

    Более того, делу производства мяса она посвятила всю свою дальнейшую жизнь. Сейчас она вместе с мужем управляет фермой и держит мясной цех.

    Как уверяет Джонас, все животные на ее ферме проживают счастливую жизнь от рождения до скотобойни. Животноводы ведут себя этично и не пичкают скот химикатами.