28 февраля 2023, 12:15
«Убегают прямо с позиций». Украинский пленный рассказал о нежелании солдат ВСУ воевать
Украинский пленный: солдаты ВСУ отказываются воевать и убегают прямо с позиций
Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие отказываются воевать и убегают с позиций. Их поражает грязь и наплевательское отношение командиров. По словам пленного, жизни солдат ВСУ сильно упали в цене в последнее время.
«В первый день увидели всю эту грязь и убегают прямо с позиций», — отметил военный.
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По его словам отношение офицеров к рядовым в последнее время ухудшилось, солдатские жизни совершенно обесценились.
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«Хуже стало отношение. <…> Моя жизнь не особо много для них значит. Все понимают, что жизнь одного солдата не такая уж и большая потеря. Или двоих», — рассказал пленный.
Он пояснил, что попал в плен из-за ошибки командиров. Ему дали неправильные координаты и направили на позицию Вооруженных сил России.
«Кто-то ошибся, а из-за этого два человека попали в плен. Меня отправили, дали координаты неправильные. Когда я туда пришел, оказалось, что это ваши [российские] позиции, и меня взяли в плен вместе с моим товарищем», — пояснил боец.
Украинский солдат признался, что его мобилизовали силой, просто вручили повестку на улице.
«Мне вручили повестку на улице и мобилизовали. Я жил своей жизнью, занимался бизнесом», — резюмировал солдат.
Ранее попавший в плен к «Вагнеру» украинский военный рассказал о хорошем, нормальном отношении.
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