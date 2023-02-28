Мир 28 февраля 2023, 12:15 «Убегают прямо с позиций». Украинский пленный рассказал о нежелании солдат ВСУ воевать Украинский пленный: солдаты ВСУ отказываются воевать и убегают прямо с позиций

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Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие отказываются воевать и убегают с позиций. Их поражает грязь и наплевательское отношение командиров. По словам пленного, жизни солдат ВСУ сильно упали в цене в последнее время.

«В первый день увидели всю эту грязь и убегают прямо с позиций», — отметил военный.

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По его словам отношение офицеров к рядовым в последнее время ухудшилось, солдатские жизни совершенно обесценились.

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«Хуже стало отношение. <…> Моя жизнь не особо много для них значит. Все понимают, что жизнь одного солдата не такая уж и большая потеря. Или двоих», — рассказал пленный.

Он пояснил, что попал в плен из-за ошибки командиров. Ему дали неправильные координаты и направили на позицию Вооруженных сил России.

«Кто-то ошибся, а из-за этого два человека попали в плен. Меня отправили, дали координаты неправильные. Когда я туда пришел, оказалось, что это ваши [российские] позиции, и меня взяли в плен вместе с моим товарищем», — пояснил боец.

Украинский солдат признался, что его мобилизовали силой, просто вручили повестку на улице.

«Мне вручили повестку на улице и мобилизовали. Я жил своей жизнью, занимался бизнесом», — резюмировал солдат.

Ранее попавший в плен к «Вагнеру» украинский военный рассказал о хорошем, нормальном отношении.