Мир 27 декабря 2022, 14:50 Убедивший Украину принять условия России станет миротворцем — депутат Депутат Журова: тот, кто убедит Зеленского принять условия России, станет миротворцем Unsplash

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала условия для возобновления переговоров с Украиной. Своими мыслями депутат поделилась с «Лентой.ру».

По словам Журовой, тот, кто убедит Киев сесть за стол переговоров и принять условия России, тот и будет называться миротворцем.

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«Пытался это сделать президент Франции Эммануэль Макрон, но что-то не получилось, и мне кажется, что он попытки эти уже оставил. Хотел это сделать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — напомнила Журова.

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Ранее стало известно, что в качестве посредника между Украиной и Россией хочет выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При условии, что стороны согласятся с этим.

Однако в настоящий момент условия, выдвигаемые Украиной, неприемлемы для России, подчеркнула Журова.

«Вопрос в том, чтобы убедить Зеленского в том, что он не должен говорить того, что говорит сейчас», — резюмировала депутат.

О том, что Украина пускает в пыль глаза, заявляя о возможном «мирном саммите», рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также входит в делегацию РФ на переговорах с Украиной. Депутат заявил, что Киев не готов к переговорам с Россией.