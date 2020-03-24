У журналиста из Белого дома заподозрили коронавирус

По его словам, у коллеги есть подозрение на COVID-19. Журналист был в официальной резиденции президента США 9, 11, 16 и 18 марта.

Ассоциация призвала всех журналистов, которые также посещали брифинги в это время проконсультироваться с врачами.

Пресс-центр Белого дома ежедневно проводит брифинги по ситуации с коронавирусом в стране. На мероприятиях присутствуют американский президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Журналистов пропускают на пресс-конференции после измерения температуры. Также их рассаживают в шахматном порядке, чтобы увеличить расстояние между людьми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 42,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 579 человек, 157 из них — в городе Нью-Йорк.