У жителя Чехии обнаружили розовый танк и артустановку

В Чехии во время оружейной амнистии мужчина рассказал полиции о хранящемся у него розовом танке T 34/85. Помимо танка, в пользовании чеха находилась самоходная артиллерийская установка SD-100, сообщило РИА «Новости».

Представитель полиции Ива Кормошова рассказала о том, что мужчина держал у себя вооружение легально с 1990-х годов. Мужчина засомневался, является ли техника достаточно охолощенной и не пригодна ли она для стрельбы. По этой причине он обратился в полицию.

«Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории „безопасный материал“ в категорию „запрещенное вооружение“», — сообщила Кормошова.

Несмотря на опасную категорию, танк и артустановку оставили у законного владельца.

«Это вооружение находится у владельца в безопасности, к тому же он пообещал в самое ближайшее время довести их деактивацию до правовой нормы, поэтому было решено, что их можно оставить у хозяина», — пояснила Кормошова.

Оружейная амнистия проводится в Чехии регулярно. В рамках нее люди имеют право сдать в полицию имеющееся у них нелегальное оружие без объяснения его происхождения или запросить официальную регистрацию своего нелегального оружия. При этом наказание жителям Чехии не вменяется.