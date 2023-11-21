Мир 21 ноября 2023, 08:50 «У Зеленского в офисе уже истерика». Соскин объяснил смысл визита Остина в Киев Политолог Соскин: Остин приехал в Киев, потому что у Зеленского в офисе истерика официальный сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в столицу Украины ради поддержки репутации Владимира Зеленского, но никакой реальной помощи властям этой страны так и не пообещал. Об этом заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Зеленского в офисе уже истерика. Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать», — указал эксперт.

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По его словам, целью этого в конечном итоге были просто заявления президента Украины о том, что к нему приехал сам американский министр обороны. А тот из-за провалов ВСУ на поле боя не пообещал Зеленскому ни нового пакета военной помощи, ни дополнительного финансирования.

«Россияне только что ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжелый удар по украинцам. Вот это понятно. А что делают Соединенные Штаты?» — поинтересовался Соскин.

Эксперт констатировал, что на сегодня Зеленский и его правительство не может без поддержки США совершенно ничего. А американский конгресс при этом не собирается одобрять очередной пакет помощи своим партнерам.

Сам Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским указывал, что у Штатов нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с Россией.