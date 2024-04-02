Мир 02 апреля 2024, 23:22 У Запада оказалось недостаточно Patriot для передачи их Украине Аналитик Меркурис: западным странам не хватает Patriot для передачи ВСУ РИА «Новости»

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Западным государствам не хватает американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы передать их Украине. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

«Комментарии, что Украине нужны новые Patriot, показывают степень отчаяния. У США серьезный дефицит этих установок, немцы и голландцы истратили собственные запасы, отправив их Киеву», — сказал он.

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Помимо этого, он отметил, что российские войска способны подорвать американские системы противовоздушной обороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от США поставки новых комплексов Patriot. Глава государства пожаловался, что большая часть помощи Запада не доходит до Украины. Он выразил надежду, что около семи установок ПВО Patriot смогли бы защитить индустриальные платформы в стране.

Также Зеленский признался, что у ВСУ почти не осталось артиллерии. Он посетовал на американских союзников, что палестино-израильский конфликт отвлек их внимание от ситуации на Украине.