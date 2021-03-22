У Украины нет никаких аргументов, кроме как просто сотрясать воздух в диалоге с партнерами, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, Украина во внешней политике Германии — это пустое место, «которое периодически просит о какой-то помощи и является донором, с точки зрения возможности выкачивания отсюда материальных ресурсов, мозгов и живой силы». Об этом Романенко написал для издания «Главред».

Он отметил, что если немцам будет нужно удерживать необходимый для них режим торговых преференций через зону свободной торговли с Евросоюзом, то они будут «кидать» Украине денежную помощь, а она в обмен будет вывозить лес и другое сырье в Европу.

«Они будут перерабатывать у себя это сырье и втюхивать нам обратно с тройной маржой», — написал Романенко.