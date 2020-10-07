У Трампа выявлены антитела к коронавирусу

У американского лидера Дональда Трампа выявлены антитела к коронавирусу. Как сообщил его врач, у президента уже сутки нет симптомов болезни.

«Президент этим утром сказал: „Я чувствую себя прекрасно“», — сообщил его доктор.

Официальную бумагу с объяснениями врача Трампа Шона Конли опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни у себя в Twitter.

В документе сказано, что по результатам его физического осмотра, стало понятно, что показатели жизненно важных функций, включая насыщение артериальной крови кислородом и частоту дыхания, остаются стабильными — в пределах нормы.

Конли пояснил, что антитела были найдены в анализах, взятых еще 5 октября — в день его выписки из госпиталя.

Ранее Трамп призвал не бояться коронавируса, он обратился к американцам в видео, которое опубликовал в своем Twitter. На камеру он пообещал победить болезнь. Президент США провел три дня в военном госпитале имени Уолтера Рида, где его лечили от COVID-19.