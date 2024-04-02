02 апреля 2024, 01:44
У США потребовали выйти из НАТО
Конгрессмен Томас Масси призвал власти США к выходу из НАТО
США следует покинуть Североатлантический альянс. Об этом заявил член американской палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси в соцсети X.
«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — прим. ред.) остальные 49 штатов», — сказал Масси.
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Ранее стало известно, что американский штат Гавайи, где находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Из этого следует, что в случае нападения на Гавайи эту статью не задействуют.
Как отмечал глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, причина такой ситуации кроется в том, что Гавайи не считаются частью Северной Америки, потому что остров находится в Тихом океане.
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