У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, на Крещатике, возле здания столичной мэрии. Карманники незаметно сняли с руки депутата золотые часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота, а потом затерялся в толпе прохожих.

По информации издания, в окружении депутата рассказали, что средняя цена часов превышает 30 тысяч долларов. эта сумма примерно равна стоимости однокомнатной квартиры в Киеве.

Полиция проводит расследование и разыскивает причастных к краже. Заведено дело по статье «Кража в особо крупном размере».

В мае текущего года в неприятную ситуацию из-за часов попал председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан. Он явился на заседание Верховной Рады с дорогим аксессуаром и попытался его спрятать, но сделать это незаметно у Пацкана не получилось — все попытки политика попали на видео, а затем утекли в Сеть.