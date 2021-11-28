facebook_pixel
    28 ноября 2021, 19:10

    У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

    Ольга Назаркина

    У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Диагноз поставили врачи, который проводит мониторинг лечения политика, сообщила руководитель организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, возглавляющая консилиум.

    У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

    По ее словам, предварительные результаты говорят о том, что у Саакашвили есть синдром посттравматического стрессового расстройства, что может быть связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия, сообщил ТАСС.

    «Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — добавила Джишкариани.

    Она подчеркнула, что политику требуется стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.

    Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура муниципальных выборов в стране. Его арестовали и поместили в тюрьму в Рустави. Там он объявил себя политзаключенным и начал голодовку в знак протеста. Из-за ухудшения состояния здоровья 20 ноября его перевели в военный госпиталь Гори.