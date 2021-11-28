У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Диагноз поставили врачи, который проводит мониторинг лечения политика, сообщила руководитель организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, возглавляющая консилиум.

По ее словам, предварительные результаты говорят о том, что у Саакашвили есть синдром посттравматического стрессового расстройства, что может быть связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия, сообщил ТАСС.

«Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — добавила Джишкариани.

Она подчеркнула, что политику требуется стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.

Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура муниципальных выборов в стране. Его арестовали и поместили в тюрьму в Рустави. Там он объявил себя политзаключенным и начал голодовку в знак протеста. Из-за ухудшения состояния здоровья 20 ноября его перевели в военный госпиталь Гори.