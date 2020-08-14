Принц Гарри и Меган Маркл очень выгодно купили особняк в ипотеку у российского банкира

Российский банкир продал принцу Гарри и Меган Маркл свой особняк в Калифорнии. Новый дом герцогу и герцогине Сассекским обошелся в 15 миллионов долларов.

Как сообщает Daily Mail, бывшего владельца дома зовут Сергей Гришин. Причем большую часть средств — 9,5 миллионов — члены королевской семьи взяли у банка в ипотеку. Их ежемесячный платеж будет составлять около 40 тысяч долларов (три миллиона рублей).

По данным издания, площадь особняка составляет около полутора тысяч квадратных метров. В доме есть девять спален, 16 ванных комнат, игровая зону, SPA-комплекс, тренажерный зал и кинотеатр.

На его территории находится теннисный корт, винный погреб, чайный домик, гараж на пять машин и два гостевых дома. В одном из них будет проживать мать Маркл. Располагается он в престижном городе Монтесито.

Помимо ежемесячных платежей супруги будут платить немаленькую сумму на обслуживание — коммунальные услуги в этом районе дороже на 50%. Кроме того им нужно будет выплачивать ежегодный налог на недвижимость — 68 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей).

Бизнесмен Гришин приобрел данный особняк в 2009 году за 25 миллионов долларов. Пару лет назад он выставил его на продажу за 34 миллиона. Однако покупателей не нашлось и он снизил цену до 15 миллионов.